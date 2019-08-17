108課綱「學習歷程」變「軍備競賽」？ 教部：以校內表現為重

2019-08-17 16:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國高、國中小今年新學年開始實施108新課綱，引發家長關注，尤其是即將面對111學年度大學考試的高中生和家長，立委蘇巧慧今天安排教育部長潘文忠參加108課綱「考招制度與核心素養面面觀」座談會，有家長擔心質疑新制實施後，高中生的「學生學習歷程」會不會成為「軍備競賽」、家長爭相花錢讓孩子參加研習和營隊？教育部表示，大學端已有共識，會以高中生的校內課程和活動表現為重。

教育部108課綱今年正式起跑，包括國小、國中和高中都推出新課程，大學端也因應新課程，調整招生制度，最受到高中生家長的關心。

其中高中生在校3年的「學習歷程檔案」，將做為申請大學時的錄取依據之一，很多家長擔心，會重蹈當年「多『元』入學」的覆轍，甚至有可能出現「造假」，學習歷程檔案由他人捉刀？影響大學入學甄選的公平性。

教育部高教司長朱俊彰說，有家長誤以為「學習歷程檔案」內容要愈特殊愈好，像是「到尼泊爾當志工」，沒錢的家長和學生就比較吃虧，他表示，大學端已有共識，會以高中生的校內課程和活動表現為主，而且不在於參加的社團多寡或擔任幹部的次數，最重要的是能「在過程中學習到什麼」，以及「培養出什麼能力」表達清楚。所以「在尼泊爾照顧災民與在家關懷長輩」沒有差別。

朱俊彰說，因為高中3年在校成績納入申請考量，他希望學校能在一開始就向家長和學生解釋清楚給分標準為何。

潘文忠說，108 課綱雖然影響到大學考招制度，但是學生的基本學力仍然是重點，即使是申請入學仍需要學測成績，「學生學習歷程」有助於學生評估自己的性向，做為選擇校系的依據。

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