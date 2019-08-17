生態悲歌 鏡頭捕捉寄居蟹背垃圾塑膠杯爬行

2019-08-17 14:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義攝影師柯發壽、嚴文㚬等日前到台東縣三仙台攝影，在海邊發現一隻寄居蟹背著透明塑膠杯在海灘上爬行，他們用攝影鏡頭記錄，只見寄居蟹背著透明垃圾塑膠杯在陽光下閃耀，看似美麗卻悲哀，照片、影片發人深省。

柯發壽日前在臉書張貼照片，文章上寫著「貪婪，讓我們蒙蔽了雙眼～海洋浩劫不斷的提醒我們～善待大自然～善待妳我～」；他說，8月時到台東攝影，發現三仙台的寄居蟹寄居在垃圾塑膠杯裡，一行人在附近幫忙尋找，但都沒有較大的殼適合這隻寄居蟹。

由於人類大量撈捕螺貝類食用，吃完的殼被當成垃圾處理，並不會回到海岸，因此寄居蟹殼源不足，但背垃圾塑膠殼並不適合寄居蟹自然生態；成功大學教授邱郁文去年曾到台東三仙台考察寄居蟹生態，紀錄到的寄居蟹幾乎都是背著垃圾塑膠殼，當時呼籲民眾捐螺貝給寄居蟹，解決寄居蟹無殼困擾。

東海岸國家風景區管理處於2015年發起「給寄居蟹一個家活動」活動，請民眾或餐廳捐出螺殼，目前持續募集，臉書粉絲專頁「夜訪小野柳」也張貼募集訊息「歡迎您幫寄居蟹募集螺殼，請給牠們一個家，吃完的螺殼歡迎您寄至，950台東市松江路一段500號，觀光局東管處台東管理站收，電話：089-281530」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法