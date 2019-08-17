花蓮海堤升級改造 找回昔日美麗海岸線

2019-08-17 15:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮南濱段電桿地下化工程進入尾聲，預計再現「193最美天際線」，鄰近一旁的南濱、化仁海堤，也在水利署第九河川局斥資7千多萬元的升級改造後，找回昔日「美麗海岸線」，新海堤廊道搭配海龜等海洋風格的景觀設計，吸引許多民眾親海、賞海，趁著清晨黃昏在海岸線旁樂活慢跑、騎單車。

綿延數公里的花蓮、吉安南濱與化仁海堤，因0206花蓮震災受損，海堤防汛路龜裂，加上化仁海岸海域地形及潮流影響，沿岸既有砂岸日益流失，九河局經查後，遂投入7400萬元辦理災修工程，包括南濱海堤環境改善工程的2500萬元及化仁海岸環境改善工程的4900萬元。

其中南濱海堤環境改善工程（太平洋公園），主要內容包括防汛道路拆除重建660公尺，並設置觀景平台、草皮緩坡營造前坡景觀及增加親水性；化仁海岸環境改善工程，則施作前坡鋪排大塊石並設置防災預警平台，維護海堤安全，另進行紙模地板改善堤頂表面施作，並種植多種喬木及草皮營造整體化仁海堤景觀。

九河局長謝明昌說，2處海堤經修繕後已重新開放，南濱海岸因鄰近市中心，是花蓮極為珍貴的海岸景觀休憩區，除綠美化外、也施作海洋動物意象、鯨魚造型的觀景平台及海龜陶塑品點綴，鼓勵民眾親近海岸環境，而化仁海堤經改善，也有煥然一新的自行車道可供體驗。

他說，海龜設置主要有「養灘」及「環保」意涵，因海龜需有沙灘及乾淨的水環境才會上岸，近年南濱及化仁海岸灘線在各界努力下逐漸恢復，北濱則已減緩灘線流失，期望民眾繼續減塑守護海洋，讓花蓮美麗海岸線永續長存。

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