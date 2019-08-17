苗栗縣編織藝術節 今起苑裡山腳國小登場

2019-08-17 15:13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府於今明兩天與24、25日，舉辦「2019編織藝術節」，於苗栗縣苑裡鎮山腳國小登場，更舉辦夏日市集，活動在充滿古色古香的日治時期宿舍群舉辦，更具歷史意味。

苗栗縣政府表示，藺草編織是苑裡鎮流傳已久的工藝文化，更蘊含在地生活的故事，產業雖因時代變遷而沒落，但屬於這片土地的記憶必須盡力保存。希望將生活的回憶由藺草編進記憶中。而透過編織藝術節提供在地工藝師們一個交流與展示的平台。

其中於日治宿舍內的蜘蛛網狀藺編裝置藝術更是引人注目，設計藝術家鍾瓊儀表示，因為蜘蛛網常隱藏在各個角落，是隱形又必然的存在，而透過裝置藝術表達，可以呈現出真實的一面，利用藺編技法與自然的結合，更象徵一個大型捕夢網，串起地方歷史的路徑。

現場也有團體教導民眾如何編織草鞋、製作夏日手感草編肩背包、製作藤編吊燈與刺繡編織耳飾等。

而資深藺草工藝師也展現巧秒的編織技巧，讓觀賞民眾為之驚嘆。

另外，苗栗縣政府同樣於泰雅文物館舉辦苗栗縣原住民族日系列活動，活動包括泰雅族籐編暨狩獵特展及體驗原住民族文化。展示過往泰雅族人如何利用藤蔓交錯螺旋編織，完成一件件美麗的器物。

苗栗縣政府表示，即日起至9月8日的週末，文物館更邀請泰安鄉周邊的原住民技藝工作坊匠師駐館將指導實作DIY課程，內容包含串珠、軟陶、籐編、雕刻，提供遊客親手製作及欣賞原住民族工藝之美的機會。

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