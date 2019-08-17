新北要做海綿城市 每年改善兩座校園透保水設施

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜說，新北市要成為一個保水的海綿城市，水利局也依據2016年通過的「新北市透水保水自治條例」要求新開發案、新設施，必須設置雨水貯存或中水回收系統，並以每年完成易積淹水地區兩座透水保水校園改善為目標，水利局雨水科科長王忠賢指出，目前已完成5座，明年將進行三重新北高中跟汐止金龍國小的透水保水工程。
新北市在2016年率全國之先通過「新北市透水保水自治條例」，希望減緩短延時強降雨造成排水系統的負擔，條例要求所有開發基地須採透水保水設計，例如雨水貯留設施、透水鋪面、雨撲滿等，2017年年訂定「新北市透水保水技術規則」，包括公園、道路、學校及私人建物等建設，都必須設置雨水貯存或中水回收系統，在提出建照申請時，就會由水利局先審查，減少土地開發後，雨水逕流造成雨水下水道及道路側溝的排水壓力。
水利局與教育局合作，率先在易積淹水地區的學校進行透保水工程，王忠賢表示，目前已完成自強國中、小、板橋國中，今年完成五股成州國小、三重高中，未來每年會完成兩所易積淹水地區學校的透保水工程；目前已擬定明年進行三重新北高中跟汐止金龍國小。
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新北市許多新鋪設的地面留有小孔，水利局表示，這類管式透水鋪面有利透水保水。（記者何玉華攝）
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三重高中的透水鋪面容量為30噸。（新北市政府水利局提供）
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水利局在三重高中地底下設計了400噸的地下貯水池。（新北市政府水利局提供）
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三重高中是新北市第5座透水保水校園。（新北市政府水利局提供）