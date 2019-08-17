屏東這所國小暑假也太短 竟然後天就要開學了！

2019-08-17 13:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立建國國小108學年起成為公辦公營實驗小學，實施4學期制，所以暑假特別短，後天（8月19日）就要開學了；家長、學生會不開心嗎？答案剛好相反，該校學生已從76人暴增到130多人，今年小一新生還有候補10人進不來。

建國國小校長施世治表示，該校107學年開始試辦實驗教育，108學年正式掛牌為建國實驗小學，4學期制可以讓課程規畫更有彈性，今年首次暑假「縮水」，只有5個星期，不過除了寒、暑假，學校也多了4月底為期一週的春假，以及10月底到11月初為期2週的秋假，平均上課10週就休假，學習時數沒有變少，但學生學習節奏與階段都更明確。

為後天開學暖身，校方今天（17日）還舉辦「百龍運動會」，學生們和家長一起利用紙箱做恐龍、扮恐龍，翼手龍、長頸龍，還有搞笑的大頭龍、河馬龍、彩虹龍等共70隻滿場跑，連校長也為自己動手做了一個可以看到骨頭的透透龍，最後親子恐龍開心逛大街，「佔領」校門前的萬年溪觀景橋，在橋上一起「龍吼」，為暑假畫下最有趣的句點。

李姓家長說「4學期制很好，有春假和秋假，規畫家庭旅行可以避開旺季，機票、住宿省很大」；也有盧姓媽媽表示，108課綱主張學習素養，培養學生跨領域的能力，實驗小學更有這方面的學習資源，「暑假短一點也很好」；也有學生說「雖然很快就開學，但到學校很好玩！暑假少放沒關係」。

屏東縣目前有8所實驗小學，其中6所公辦公營、2所公辦民營，實施4學期制者有公辦公營的屏東市建國國小，與公辦民營的新埤鄉餉潭國小。

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