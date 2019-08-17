人潮漸失屏東青創群落扶植成功率僅3成 職人町成效引發關切

2019-08-17 11:18

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府為協助青年創業，花費數千萬元陸續打造「屏東青年創業聚落」及「職人町文創基地」，青創群落營運近3年來，扶植創業成功率僅3成左右，人潮呈現衰退趨勢，今年才開張的職人町，因周邊停車空間有限，創業成效引起審計單位關切。

屏東審計室指出，105年底營運的青創聚落，在屏東市勝利路旁以53個貨櫃及3輛老公車搭建3個樓層的營業空間，陸續有34家餐飲、工藝及文創工作室業者進駐，經約滿退場後還能於屏東各地繼續營業者目前有7家，扶植成功率僅3成左右。

隨著青創聚人潮逐漸退散，縣府接著又在今年2月間，將屏東市仁德與林森路口的林管處舊宿舍群開闢為「職人町」，提供40多個營業空間讓職人級的創業青年進駐，雖然部份店舖因頗具特色吸引人氣，但周邊停車空間有限，協助青年創業成效還有待觀察。

縣府勞工處長林德輝指出，青創聚落臨近勝利眷村，因眷村改造計劃還在進行中，光靠青創的量能難以維持人潮，該處將引進更多類別的特色店舖進駐，並透過假日市集的舉辦，帶動青創人氣；職人町臨近市區百貨商圈，周邊未來也會增設停車場，可望為職人町帶來更多人潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法