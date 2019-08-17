花蓮知卡宣水上樂園剩8天 遊客數可望衝上17萬人次

2019-08-17 10:58

［記者王峻祺／花蓮報導］暑假即將進入尾聲，花蓮縣知卡宣綠森林親水公園的暑期「免費」水上樂園，距離25日閉幕僅剩8天，截至昨日遊客累計人數已超過13萬人次，超越去年同期10萬，由於今年親水設施擴增至6大主題池，加上鄰近可遊賞的植物園，縣府農業處預估民眾將把握機會「再衝一波」，總人次可望衝上17萬。

知卡宣綠森林親水公園占地19公頃，其中暑期水上樂園逾3公頃，5年來縣府不斷擴增親水設施，遊客人潮也持續攀升，閉幕統計前2年平均約11萬人次，2017年則成長至12萬5千人次，去年落在16萬大關，遊客數明顯成長。

7月1日開幕的水上樂園，今年設施再升級，多達6大主題水池及數十種親水遊樂設施，包括想要滿足游泳遊客的深水池，並另闢泡腳池與噴泉廣場，方便未換泳裝及包尿布的小小孩也能在酷暑中沁涼一下，由於入園「免費」，每天戲水人潮絡繹不絕。

縣府農業處農村景觀科長吳明遠說，縣府以精簡預算完成安全、可靠的戲水設備，新增的噴泉廣場、泡腳池等均深獲民眾歡迎，加上救生員數、水質檢測及各項軟硬體設備的擴增，截至目前已湧入逾13萬人次。

經農業處統計，13萬人次中約有3分之1的民眾為外地遊客，慕名前往玩水，每天下午3點過後，直至5點半閉園前，均為戲水高峰期；由於水上樂園活動僅剩最後8天（週一休園），加上近日氣候溫和、涼爽，適合玩水，推估在地鄉親將把握機會「再衝一波！」

農業處長羅文龍說，水上樂園成為花蓮親子戲水天堂，孩子樂得消暑，家長也放心，日治時期曾是「花蓮港南飛行場」一部分的知卡宣，經縣府重新規劃整理，種植相當多數量的樹木植物，包含原住民食用植物、中草藥與夏季花草及水生植物，吸引水雉、紅冠水雞、秧雞等嬌客駐足，生態景觀豐富。

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