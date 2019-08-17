今年公費流感疫苗延至11/15開打 南投採購13.7萬劑

2019-08-17 10:07

〔記者張協昇／南投報導〕為提前因應每年流感季節到來，南投縣衛生局指出，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，今年公費流感疫苗開打時程將延後至11月15日以後，且採接種對象分批開打，南投縣今年度共採購13萬7000劑四價流感疫苗，達全縣人口涵蓋率27.6%，首批將為國小至高中學生及醫事人員施打疫苗。

南投縣衛生局表示，為順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，提供國民更周全保護力，今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，南投縣配合中央政策及疫苗廠供貨時程，今年流感疫苗接種對象將採分批接種，開打時程分別為：11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象（如：機構對象、防疫人員、禽畜相關人員及幼托人員等）。

衛生局呼籲，流感一年四季均有病例發生，但仍以秋、冬季較容易發生流行，流行高峰期多自12月至隔年1、2月份，在尚未接種疫苗時，記得落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，並於開打後儘速完成接種，保護自己及家人的健康；65歲以上老人及幼兒屬流感高風險族群，為降低感染流感併發重症之可能，如家中有65歲以後從未接種過PPV23的75歲以上長者及5歲以下未完成PCV13接種的幼童，可攜帶身分證或兒童健康手冊及健保IC卡，到本縣轄內衛生所或合約醫院診所接種疫苗。若有需求可洽所轄衛生所或合約院所，若有相關疑問，可至疾病管署全球資訊網查詢，或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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