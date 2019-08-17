五華工業區新建污水處理廠 竹縣務會議通過1.2億元墊付

2019-08-17 09:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕監察院通過調查報告，提案糾正新竹縣政府對於「頭前溪水系自來水水質水量保護區」內的污染性工廠怠於清查及管理；縣府今天表示，為取得五華工業區新建污水處理廠等公共設施用地，縣務會議已通過墊付總經費約1.2億元，近日將送請議會審議，相關工程預計2021年12月底完工。

包括「我們要喝乾淨水行動聯盟」等團體，不滿縣府漠視居民飲水及灌溉水安全，放任工業及垃圾廢水流入飲用水及灌溉水取水口上游，預定18日聚集縣府前廣場，共同呼籲儘速訂定廢污水管理自治條例，讓事業廢水及污水徹底回收分流，勿混入民眾飲用水及灌溉水，同時也籲請經濟部水利署應落實查察及各項保護區開發評估，勿淪為橡皮圖章。

縣府國際產業發展處表示，位於芎林鄉的五華工業區面積約39公頃，於1977年編定為工業區，縣府研擬「芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」，向經濟部工業局爭取前瞻計畫補助，辦理污水處理廠及服務中心等公共設施工程，已獲工業局補助約2億3907萬元，縣配合款5249萬元。

不過，工程需地面積共約5000平方公尺，用地取得總經費約1.2億元，非屬中央補助範疇，因此縣務會議日前已通過辦理墊付，近日將送請議會審議。

縣長楊文科表示，五華工業區編定已逾40年，因公設不足，產發處積極向工業局爭取補助，等用地取得預算通過後，將盡速進行後續增設污水處理廠等公設，以改善工業廢水排放及汙染問題。

產發處長陳偉志表示，針對頭前溪沿岸工廠廢水排放改善問題，由環保局加強稽查5家2005年2月25日前已登記位於水質水量保護區涉及自來水法第11條規定的工廠，並積極輔導其進行轉型，以減低對保護區環境的衝擊。

另縣府也依據農委會2017年全國農地資源盤查作業所提供的調查資料及經濟部工業局的經費補助，辦理全縣未登記工廠清查作業，預計11月30日前完成清查工作，屆時將可確實掌握縣內未登記工廠資訊，以利後續納管及輔導。#

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