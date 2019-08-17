「家」獻禮！921平價住宅專案 南投受理展延至8/30

2019-08-17 09:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣平價住宅讓售承購專案，總共有6處、122戶，今年受理時間從6月17日起至8月2日截止，目前則展延至8月30日，引發各界關注，不過，有的民眾卻與即將興建的「青年住宅」搞混，縣府重申，該平價住宅係以1999年921震災安置戶為對象，而非一般大眾，也算是在該震災屆滿20年之際，縣府給予災民的大禮﹗

該讓售承購專案對象以921平價住宅安置承租戶為主，包括埔里鎮北梅新社區獨棟建築39戶、南光新社區獨棟建築14戶及公寓式20戶、南投市茄苳新社區公寓式31戶、草屯鎮紅瑤新社區獨棟建物7戶及公寓式4戶、竹山鎮柯子坑新社區公寓式3戶、中寮鄉大丘園新社區獨棟建物4戶，合計122戶。

南投縣長林明溱、建設處長李正偉指出，平價住宅的承租戶也都是經濟弱勢，但走出震災陰影，擁有一個屬於自己的「家」，一直都是他們的夢想，縣府在中央及縣議會支持下，透過修正「南投縣縣有財產自治條例」，終讓該專案能依法讓售。

李正偉進一步表示，該專案讓售計算方式，係以讓售當時的房屋殘餘價值加計當期土地公告現值總值計價，且已繳租金還可以全額抵充售價，依各戶坪數大小初估預定讓售價格約為75萬至210萬元不等，較市價便宜至少一半以上，但除了依法繼承者外，在購屋後5年內不可進行移轉買賣或贈予交換。

儘管該讓售計畫，從去年開始實施，以1年為1期，預計執行3年3期，但迄8月2日第2期截止，累計共有72戶申請購買，僅剩的50戶，也許還在與家人商量、或者還有資金等各方面的問題，因此，縣府也決定順應民意展延至8月30日，希望這50戶能儘速提出申請。

然而，最近縣府卻頻頻接獲詢問該專案對象是否有年齡、資產等種種限制條件，也才驚覺有民眾將該專案與「青年住宅」混為一談，令縣府不敢等閒視之。

縣府表示，首座青年住宅興建案，已敲定位於南投市文化路，縣府也編列約2億元經費，打算興建50戶，坪數從30坪至40坪不等，目前已進入細部規劃，預計今年底或明年初發包、2021年完工，且「南投縣幸福家園租售及管理自治條」中，對於承購要件也都有詳細規範，觀迎青年朋友可上縣府官網查詢。

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