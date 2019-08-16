機車考照9月起須先完成「感知測驗」 重賞徵腳本、影片

2019-08-16 23:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕想要考機車駕駛執照，9月1日起須看「危險感知」影片，完成教育訓練後才能完成預約，交通部公路總局為擴充影片數量，提供總獎金12萬元，即日起至9月30日對外徵稿，只要年滿18歲、關心機車行車安全都可參加，並依機車肇事原因、防禦駕駛、政府宣導政策及機車特性等4大方向的分類，擇一設計機車危險感知主題腳本文案或自製影片，預計遴選出10件佳作腳本、5部佳作影片。

公路總局說，「機車危險感知教育平台 」已於4月15日上線，影片內容包含在路上碰到有球滾出來、路口有小孩衝出來、直行時碰到前方車輛轉彎、變換車道時，民眾是否能體認到有危險要煞車；期望藉由讓考生觀看騎車實境影片，遭遇危險點時透過點滑鼠方式，確認考生是否有察覺危險點的模式，提升防禦駕駛能力，養成安全駕駛習慣，進而降低事故率。目前平台上已內建30部影片，為鼓勵大眾參與且豐富影片類型，特地舉辦徵選活動，讓民眾可提供更多道路上行駛時，可能會碰到的潛在危險。

公路總局說，目前考生預約報名考機車駕照時，是可選擇是否要前往危險感知平台，不過，9月1日起，要完成報名就需先完成危險感知測驗影片；每支影片時間約30秒至60秒，並不會占用考生太多時間，且未發現危險點，也不會要求重新測試，主要還是要讓考生多了解，考取駕照實際騎乘上路後，可能會遇到的危險點。

這次推出影片徵選，民眾若提供拍攝腳本文案，獲選佳作就可領到2000元獎金；自製影片獲選佳作，則可獲得2萬元獎金。

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