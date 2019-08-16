客家詩人詹冰文物、手稿 台灣客家文化館展出

2019-08-16 21:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕已故客家詩人詹冰，才華洋溢，也有不少小說、散文、歌詞和戲劇等創作，對本土文化奉獻良多，他的家屬將詹冰畢生創作的手稿，捐贈給客委會客家文化發展中心；客委會今天舉辦捐贈感謝儀式，主委李永得表示會妥善珍藏展陳，讓國人認識詹冰的一生及其對本土文學帶來的影響。

詹冰為苗栗縣卓蘭人，出生於1921年，2004年逝世，是立法院副院長蔡其昌的外公。詹冰畢業於台中一中，後來至日本求學，本名詹益川，早期曾使用綠炎作為筆名，曾與志同道合的詩人一起創辦台灣知名的笠詩社，所發行的笠詩刊是台灣著名詩刊，致力於現代詩學回歸本土，關懷時代與社會。

詹冰也曾與已故國寶作曲家郭芝苑合作戲劇，包括「牛郎織女」、「許仙與白娘娘」，著名藝術歌曲「紅薔薇」亦由其作詞。

今天捐贈儀式，包括詹冰的兒子詹前衛、媳婦、蔡其昌、笠詩社友人李敏勇、客家終身貢獻獎李喬等人，也一同出席緬懷。

李永得感謝詹冰及其家屬的無私奉獻，並由台灣客家文化館於即日起到明年3月，展出詹冰詩作手稿、剪報資料、畫作、出版書籍、得獎獎牌（盃）及老相片等，其中有1942～1944年於日本修學時的同學合照、旅遊風景照、1934年日記簿及回台後開設「存仁藥局」設計藥方手稿、包裝設計手繪稿、十字笑詩等創作。

李永得說，文學是客家文化重要的一部分，浪漫台3線從北到南的文學大師，像是桃園的鍾肇政、新竹的吳濁流、龍瑛宗，及苗栗的李喬與詹冰等文學大師，過去留下的重要文物、住過的地方都變成重要的文化資產。

因客委會已補助卓蘭鎮公所，活化卓蘭國小日治宿舍，規劃成「詹冰故事館」，李永得也表示，詹冰捐贈物件後續將在卓蘭鎮「詹冰故事文學館」展示，讓下一代各族群透過文學了解客家與台灣本土作家及文化，將來不僅是一個詹冰的故事館，也是發展饒平客家的重要基地。

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