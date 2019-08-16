高雄市6千名導護志工獲表揚 8旬翁捐10年餐費助無依童

2019-08-16 23:45

［記者黃旭磊／高雄報導］8旬導護志工維護學童上、放學安全，風雨無阻服務超過十年。

高雄市學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚會，今天（16日）在樹德家商舉行，市區超過2百所學校配置志工隊，6千3百多名志工不畏風雨維護學童上、放學安全，而 83歲志工陳壽祥服務鳳山區中正國小12年，將歷年誤餐費全數捐給學校教育儲蓄戶，獲得在場師生起立鼓掌。

陳壽祥於高雄海軍基地修船退休20年，得知茂林區榮民3歲遺眷孤苦無依，每月捐錢資助，歷年累積捐助18名榮民遺眷，今年再增一人，當年幼童今年已2-30多歲，託付相關單位致贈獎牌，感謝再造之恩。陳壽祥則說，捐款超過50萬元，金額不多，希望吸引更多人幫助無依孩童。

志工代表上台獲市府秘書長楊明州頒贈紅色臂章，表彰服務辛勞；楊明州提醒執勤時，除了用心維護學童安全，也要留意車輛往來。

81歲志工劉麗照於楠陽國小導護20年，清晨6點到校風雨無阻，精神令人動容；劉麗照說，年事已高，學童常會打招呼，每天都覺很快樂，愈活愈覺年輕。

除了銀髮志工受到矚目，陽明國中志工吳吉隆曾任家長會長，規劃成立「校園安全服務隊」、國昌國中馮雯秀與丈夫攜手服務，丈夫4年前離世仍持續投入、獅甲國小劉明德主動關懷社區弱勢居民、新民國小洪崇賓擔任議員助理，比義警還早到校服務、大社國小蕭秀娥賣蔥油餅，熱心公益，守護學子安全不求回報。

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