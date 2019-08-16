萬里桐驚見海漂死豬 虛驚一場

2019-08-16 19:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署第南部分署第六岸巡隊山海安檢所日前獲民眾通報，恆春半島萬里桐岸際發現疑似豬隻屍體，海巡人員立即穿著防護裝備，拉起封鎖線，配合屏東縣動物防疫所人員採樣後，現地焚燒掩埋，消毒現場，海巡署今天公布檢驗結果，所幸呈陰性反應，虛驚一場。

第八巡防區指揮部8月13日下午獲報後，立即派譴南部分署第六岸巡隊山海安檢所及第一機動巡邏站同仁穿著防護裝備趕往萬里桐，依防疫流程封鎖現場，並通報屏東縣動物防疫所派員協助處置。

屏東縣動物防疫所也派員到場，確認是長80公分、寬60公分的死亡豬隻，完成檢體採樣帶回檢驗。後續由海巡署協助防疫所人員焚燒豬屍、現地掩埋，周邊岸際也完成消毒。

海巡署說，送行政院農業委員會家畜衛生試驗所化驗，檢驗結果16日出爐，呈陰性反應，確認無感染非洲豬瘟。海巡署說，目前非洲豬瘟已蔓延至緬甸，成為亞洲第7個淪陷的國家，面對「非洲豬瘟」疫情，我國早已提升至國安層級，秉持「最高的標準、最嚴謹的態度，長期作戰的準備，寧可多做不可少做」4個原則執行防疫工作。

由於日前小琉球岸際也被發現有死豬屍身，小琉球及萬里桐的豬屍出現時間點相近，屏東縣政府農業處研判兩地豬屍可能就是同溪口流出，判斷可能已有集體死亡的情形，飼主卻隨意棄置，其心可議，所幸今天所檢驗出的結果為陰性。

海巡署也呼籲，養豬飼主如發現飼養豬隻異常死亡或疑似感染動物傳染病，應立即通報動物防疫機關進行後續管控，不可隨意拋棄，民眾若在岸際發現疑似豬隻的屍體，不要好奇靠近，應立即撥打海巡署「118」服務專線，由海巡署派員協助處理，以維護我國農畜產業生產安全。

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