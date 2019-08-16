朝陽科技大學「青浪」 獲德國紅點設計最佳獎

2019-08-16 21:12

〔記者蘇金鳳／台中報導］朝陽科技大學視覺傳達設計系學子以作品「青浪」企業識別之創新設計，在全球48個國家、8697件作品中脫穎而出，獲德國紅點設計大獎的設計最佳獎，表現十分傑出。

此次紅點最佳設計獎作品「青浪」由朝陽科大視覺傳達設計系四年級學生蔡林、宋雨晴、傅玟瑛、許芝瑜、謝鎮璘、黃柏維、陳履鴻、王靜汶等8人共同創作。

朝陽科大設計學院院長歐聖榮表示，它同時也是2019年CYUT視傳系畢業展的形象設計，主視覺運用複合媒材的方式，經歷數個實驗性的嘗試，包含流體混合的顏料、實拍的相片、3D材質、水墨、向量圖型等，最終將它們匯聚為一道潮流，帶來視覺上的震撼，也象徵著團隊合作的設計能量。

產學合作處三創教育與發展中心主任黃裕哲表示，這次朝陽科大視傳系學子共拿下7件紅點獎，除了「青浪」奪下設計最佳獎之外，另外包括出版與印刷物紅點獎的「愛情路上的那些BUG」及「文武妙妙廟」、包裝設計紅點獎的「阿米醃」、廣告設計紅點獎的「現代蚊學」、品牌設計與識別紅點獎的「城市良行」等優秀作品。

朝陽科大校長鄭道明表示，該校致力推動三創教育，4年內累計獲得31件紅點獎，其中包括3件紅點最佳獎，未來仍持續以滾動式的創新教學為主軸，與產業緊密鏈結，期望持續在創意、創新、創業的相互學習融合下，培育更多成為企業所需之創新人才。

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