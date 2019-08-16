假抽地下水轉移焦點 議員批中市府：維護不力其心可議

2019-08-16 23:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府水利局宣示綠川、柳川不再抽地下水，降低維護費用。市議員江肇國今（16）日反駁說，綠柳川並未抽取地下水，而是截流河川污水處理後再回流，市府「節流」之說是假議題，水質日益變差、維護不力倒是真的，市府心態可議。

水利局針對綠川等鑿井取水提出檢討報告，指未來電費、維護人力費用驚人，造成市庫負擔沉重，目前綠川的污水截流、礫間水淨場正常運作，但不再抽地下水，恢復河川生命力，保護地下水源、減少開銷。

江肇國批評，綠柳川經由礫間處理後的放流水量，以及維運成本經過工程計算評估，截流河川污水處理後放流回河川，本來就不是抽地下水，市府卻一再誤導民眾綠柳川是抽地下水，抽水動力費用很高，心態可議。

他又說，任何污水處理設施都需要電費和維護費，以營建署及環保署統計資料比較顯示，同樣的處理水量，興建水資源回收中心的成本，相較礫間水質淨化場的建設成本高約2至3倍，前市府規劃綠川採用礫間處理得宜。

江肇國質疑，民眾多次陳情綠柳川近來水質差，環境維護不如以往，水利局卻不斷以維運費用過高作為不維護的藉口，根本是假議題。再說，若礫間處理如同水利局所言耗費高，為何盧秀燕市府在東大溪、旱溪也規劃採礫間處理的方式，根本自相矛盾。

水利局表示，綠柳川整治先前均已發布相關新聞訊息，並對外說明，建請議員再詳閱相關內容，水利局依專業處理，對外也公正論述，一切以台中市水利良善發展為最優先的考量，基於尊重議員，不多做回應，盼回歸事實與專業。

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