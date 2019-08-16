台中南區「大慶夜市」明開幕 全台首座彩繪夜市

2019-08-16 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕標準的庶民經濟！台中市又有一處新夜市將在明（17）天開幕，位在南區的大慶夜市特地打造成全台首座彩繪夜市，周圍設計了彩繪牆，將夜市營造得充滿童趣，最近還沒開幕就成為打卡新亮點，業者打趣說，夜市歷經半年申請，期間還經過市府多個相關局處的審核，簡直比八大行業還難申請，如今看到堪稱夜市版彩虹村，令人欣慰。

大慶夜市地點選在台中市南區建國南路一段靠近東興路一段路口，空間寬敞超過千坪，從大慶車站出發，約10分鐘步行距離可到達，夜市內還設置貨櫃洗手間，相當方便，連周圍護欄都以紫色調、粉色調做基底，除增加可愛氣息還有饒富童趣的卡通人物及各式美食彩繪。

放眼望去可見人氣小吃臭豆腐、珍珠奶茶、刈包、水果串等彩繪，簡直就像夜市版「彩虹村」！還沒開幕就成為熱門打卡景點，而超過200攤小吃準備進駐，連東區知名旱溪夜市的前三名人氣排隊名店鳳梨冰，也即將來此開攤，預計未來每週三、六與週日的晚上6點至至凌晨1點營業。

而明（17）天正式開幕後，可望成為繼文心夜市後，台中南區、烏日區的夜晚新去處，不僅是當地民眾，外縣市旅客也多了一處新景點；業者說，該夜市請到熟悉夜市文化的創意團隊規劃，歷經半年申請，期間還經過包括都發、交通、環保、消防、衛生、建設、經發及市警局等多個局處的審核，簡直比八大行業還難申請。

只是過程雖然辛苦，但看到夜市逐漸成形仍感到相當欣慰，因此從開幕起的連續3天，每天將準備800瓶西螺名產醬油膏分送，歡迎民眾來夜市體會台灣最傳統的庶民經濟文化。

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