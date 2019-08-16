鄉下孩子舞力全開！苦練國標參賽跳出佳績

2019-08-16 17:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子姊妹連線協進會3年前開始免費讓社區孩子學國標舞，許多弱勢孩子在鄉間原本難有機會學舞蹈，經過訓練後，個個展現曼妙舞姿，8月9日獲邀參加民視「舞力全開」小小舞王比賽，8月10日到台北參加百華兒童國標舞推廣賽，朴子國中學生陳冠任獲得推廣組13歲單人兩項拉丁第一名榮耀，其他參賽選手也獲得佳績；孩子們今天在嘉義縣議會廣場演出，嘉義縣議長張明達贈送獎金，鼓勵他們繼續努力，精進舞技。

朴子姊妹連線協會理事長、嘉義縣議員黃嫈珺3年多前開始推動國標舞，由她的丈夫、舞蹈教師翁仲德指導，現在已有80餘名學生、100多位成人參與學習舞藝；社團中的孩子有1/3來自單親、新住民二代或隔代教養等弱勢家庭，過去少有學國標舞的機會，學生們都很認真練習。

大同國小9歲學生蔡昀彤說，為了比賽集訓15天，一早就到舞蹈教室練習到傍晚，每天要練5小時，腳雖然很酸，但努力練習希望獲得好成績；祥和國小8歲學生陳語彤說，能夠到電視台表演、參加比賽「是我的夢想」，能夠實現真的很開心。

黃嫈珺說，這次選出10位舞藝傑出的學生參賽，有朴子國中陳冠任、大鄉國小李冠佑、松梅國小陳毓昕、陳語婕、吳雨晏、大同國小陳郁昕、蔡昀彤、林筠凡、林頌凡及祥和國小陳語彤，年紀最小僅8歲，孩子們很難得到北部參加國標舞比賽，很開心每位學生都能獲獎。

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