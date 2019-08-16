神奇！魯凱族刺繡達人7年前夢境 在今天成真

2019-08-16 16:41

〔記者黃明堂／台東報導〕台東魯凱族婦女羅美玉擅長刺繡展現魯凱族傳說，今天獲台東縣府文化處長到府親頒「文化資產傳統工藝登錄證書」。她說，早在7年前就已經夢到今天的授證畫面，果真實現了！

神奇的是，台東文化處依文資法規定，今年才通過登錄、認定羅美玉為台東縣傳統工藝的保存者，羅美玉竟然未卜先知，文化處在稱奇之餘，也希望羅美玉繼續進行保存維護的工作。

文化處說，羅美玉自1987年參加鄉公所培訓成為原住民傳統服飾教師，1989年成立工作室，擅長以刺繡技法織織魯凱族傳說故事，曾獲地方美展、國家工藝獎等多項獎項肯定，近32年傳統服飾製作經驗，傳承文化，也與生活連結，可說是原住民族文化由瀕臨斷層又重新銜接的的保存者。

文化處長鍾青柏在相關承辦人員陪定下，今天到府授證，羅美玉說，她是虔誠的基督徒，因此許多的創作靈感來自於睡夢中神給的啟示，而且早在7年前的夢中得到神的啟示，將有4人到她的家中，頒授給她傳統工藝的獎項，如今夢中的啟示得到應驗，她感謝神的恩典。

羅美玉將自己的技藝與信仰完全結合，以魯凱族圖騰為基底，將祖先、家人名字繡在繡布上，成為家族譜；還有一幅台灣島基督聖光繡，經歷了2年的創作，繡出台灣島，表現基督聖光照耀各縣市。

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