隱疾10年未解 切除骨盆深處囊腫後婦人排便不再卡卡

2019-08-16 16:09

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣65歲陳姓婦人骨盆深處長出直徑8公分大的囊腫，造成排便不順，10多年來找不出病因，不久前才被診斷出是位置罕見的深處囊腫，主治醫師以3D立體腹腔鏡切除，婦人術後排便不再卡卡，解決她困擾多年的「心腹大患」。

陳姓婦人不僅排便、排尿不順，也經常下腹悶痛，一度懷疑骨盆腔長腫瘤，曾接受腹腔鏡手術，仍查不出所以然，今年病情加劇再度求診，經過電腦斷層掃描，在她的直腸左外下側，接近肛門交界的骨盆腔深處，找到一顆瘤狀物，研判直腸及膀胱被這顆深層囊腫擠壓偏向右方，造成排便及排尿上的困難。

羅東博愛醫院大腸直腸外科主任余盈輝評估後決定動刀，採用3D立體腹腔鏡為陳婦切除瘤狀物，手術中確認瘤狀物非惡性病灶，應為一般皮下囊腫；余盈輝認為，良性皮下囊腫，常見於體表，體積不大，若不影響日常生活，不急於處理，陳婦囊腫長在體內，壓迫到直腸導致排便不順，必須切除杜絕後患。

余盈輝說，陳婦的囊腫位於骨盆腔左下極深處，在不了解瘤狀物屬性當下，要保持其完整，處理時避開周遭神經，沿著囊腫邊緣切除，難度極高，3D立體腹腔鏡微創手術，提供腹腔內3D視野，使手術精確定位，徹底移除病灶，減少不必要損傷、出血、併發症。

由於手術時間縮短，術後傷口小，陳婦迅速復原，現在不再下腹悶痛，排便順暢不卡卡，恢復以往的生活品質。

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