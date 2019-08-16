參加皮雕職訓課程 結訓後開皮革店當老闆

2019-08-16 15:32

［記者黃明堂／台東報導］參加勞動部開設的皮雕職訓課程，柯志明學習了紮實的皮革知識，結訓後創業，在台東市區開了皮革店，自己當老闆，彩繪新人生。

勞動部台東就業中心今天舉辦「創藝玩皮雕，彩繪新人生」活動，多名待業者從皮雕、皮革製作開始，到皮雕文創商品發展趨勢及就業市場分析，逐一學習，希望未來投入手作產業。

擔任講師的柯志明，也曾跟在場的學員一樣，參加過勞動部皮雕職訓課程，從基礎學起，改變了待業人生，不但自己開店當老闆，也成了講師，傳授自身經驗。

柯志明帶領學員實際體驗皮雕手作，現場敲敲打打的聲音，大家發揮想像力將圖案敲到皮革上，有些人刻出一朵花、而有些人繪出水紋圖騰，柯志明說，皮革更能突顯自己的個性，且沒有局限性，因此未來皮雕就業市場將更加元精彩。

柯志明說，自己從小就很喜歡手作品，原先是學習傳統原住民的十字繡，後來看到皮雕的特殊技法，能發揮不一樣的創意，因此參加職訓課程，走出不一樣的路。

台東就業中心主任吳玉敏表示，就業促進課程邀請實務工作者經驗分享，讓待業者更能理解產業趨勢與人才需求，並激發待業者對產業興趣，順利投入就業市場，有求職需求的民眾，歡迎洽詢台東就業中心，電話089-357126。

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