能用意念溝通 全球首座腦機系統讓後期漸凍患者「活著有希望」

2019-08-16 14:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕後期漸凍病友連眼球都無法轉動，難以對外溝通，北科大跨領域團隊開發出全球第一個給後期漸凍患者的腦機介面溝通系統，透過自行開發的AI演算法偵測腦波活動位置並加以辨識，漸凍人靠「意念」就可以選擇「是」或「否」來表達，加上語音重建，可以讓家屬聽到患者聲音。參加測試的漸凍患者陳俊芝說，「這讓我不只是活著，還能看到希望。」

研發整合漸凍症病友智慧溝通系統專案去年9月啟動，由計畫總主持人台北科技大學副研發長劉益宏、實踐大學工業設計、台北榮總復健醫學部等教授及醫師組成跨領域研究團隊，開發出腦機介面溝通系統和智慧眼控裝置，讓中後期漸凍症病患，在全身癱瘓甚至連眼球也不能活動的情況下能再次對外溝通，前者讓患者可以用意念表達，後者讓病友可緊急呼叫或操作居家設備，並結合病友的合成語音，滿足生理和心理需求，今天在北科大舉行成果發表會。

劉益宏表示，台灣每3天就有新的漸凍人確診，健保資料統計全台有1000多名漸凍人，目前無藥可醫，希望透過科技滿足他們的生活基本需求，後期的漸凍人完全無法與外界溝通，連眼球運動功能都會喪失，目前市面上沒有相關產品可以輔助使用，也只有少數相關研究。

劉益宏說明腦機介面溝通系統操作方式，他指出，透過他們開發的AI演算法先偵測患者腦部哪個區域可以進行解碼，接下來透過腦波辨識演算法來判讀大腦進行的活動，患者首先設定腦中想像的動作來代表「是」或「否」，接著患者看著螢幕或VR影像上的選項來選擇，例如想像右手握拳代表「是」，左手握拳代表「否」，都可以用客製化方式來代表，不同的想像大腦會出現不同活動並發出的電壓，然後用電極帽上的感測器來接收進而辨識，目前實驗離線辨識率高達9成，線上測試有8成5。

針對眼球還能運動的患者，則可以使用智慧眼控設施來操作，劉益宏說，透過眼球上下左右運動4個方向來表達，每個方向都可以客製化代表不同的意義，進而操控家裡的電器，或是輸出語音、圖片等等，達到部分生活自理及主動對外溝通的效果，提升病友、家屬和照護者的生活品質。

最後，劉益宏指出，為了讓把聲音還給病友，團隊也打造語音重建系統，患者透過上述設備選出選項後，為了讓親友彷彿跟本人溝通，因此發展個人化語音，合成漸凍患者本身的語音和其他人的語音，可以讓聲音趨於原音，例如患者選出「我現在需要抱抱」後，會透過語音來表達這句話。

「讓我不只是活著，看到希望。」57歲的漸凍症患者陳俊芝參加這次的計畫實驗，她用吃力僅存的聲音在成果發表會中訴說感謝，並由丈夫黃景祥在一旁說明，陳俊芝說，感謝科技部有這個計畫，讓她看到希望，黃景祥說，老婆12年前確診，就連像他這樣每天陪伴身邊的人，有時候要猜老婆在說什麼都需要花很多時間，透過科技可以更準確了解老婆表達的意思，真的很感謝科技部的計畫，希望能持續研發，為漸凍者和家屬帶來更多幫助。

科技部長陳良基表示，這是科技突圍實驗專案的第一案，協助靈魂被困住的使用者，希望透過科技能力，協助被圍困在社會角落的人走出困境，我們已經有語音系統、腦波技術等等，整合起來就可能有新的突破，已經協助5個病友，希望能再提升準確度和滿意度，也能進一步產業化，幫助更多人。

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