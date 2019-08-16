中市5處地下道填平 建設局預定今年底動工

2019-08-16 13:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市高架鐵路沿線仍有5處地下道尚未填平，民眾憂心連日強降雨會讓淹水夢魘重現。市府建設局今（16）日表示，正辦理工程細部設計審查及修正，本週已啟動國光路、五權路、太原路地下道填平地方說明會，預計今年底可動工。

台中鐵路高架化後，沿線3座陸橋、17處平交道、23處地下道拆除填平，實施都市縫合。地下道部分，交通部鐵道局已完成18處，市府則辦理圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處，鐵路高架化完工已近3年尚未填平。

建設局長陳大田說，地下道填平涉及工程界面繁多，為利後續工程順利進行，市府除辦理設計作業外，也多次邀集管線單位現勘協調，並檢視工程周邊進行中的「綠空軸線」、「潭心計畫」及「綠空廊道」相關工程銜接調整。

他也說，為讓民眾儘早瞭解地下道填平工程影響的範圍、工期、交通維持及施工期間替代道路等資訊，本周已啟動國光路、五權路、太原路3處地方說明會，廣納居民意見，作為細部設計修正參考，將各種問題降至最低。

建設局表示，工程補助款已獲內政部營建署核定，地方配合款也已籌措到位，下周再辦圓環北路、建成路說明會，盼降低對市民生活環境的影響與交通衝擊，等到工程發包及交通維持審查作業完備後，預計今年底可動工。

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