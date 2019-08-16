因應台商回流、發展需求 南市土地開發引擎加速前進

2019-08-16 13:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應中美貿易戰所引發的台商回流潮及大台南發展的需求，台南市積極辦理土地開發，南市地政局規劃7個大型土地開發案接續啟動，加速引擎前進，以利把握先機吸引企業來台南投資。

南市地政局表示，近期規劃「南科特定區開發區塊F、G區段徵收」、「喜樹灣裡市地重劃」、「北安商業區市地重劃」、「安南區怡中市地重劃」「北區賢豐市地重劃」、「永康六甲頂醫療專用區市地重劃」及「永康崑大路市地重劃」等7件整體土地開發案件，以便提供更完善生活服務、就業人口及公共設施需求。

例如，南科特定區開發區塊F、G區段徵收開發，開發區面積100.13公頃，提供可建築土地64.02公頃、公共設施31.85公頃、灌排專用區0.26公頃及農業區4公頃，可強化台南科學工業園區周邊生活服務環境，目前區段徵收範圍及抵價地比例報送中央審查中，預計明年啟動徵收公告及工程作業。

南市地政局長陳淑美強調，這些土地開發案散佈善化、新市、安南、永康、北區及南區等多個行政區，透過整體開發方式，將區內所需的公共設施興闢一次到位外，民眾共享開發果實。

陳淑美表示，南科的道路興闢可紓解園區上下班塞車問題，安南區的滯洪池和抽水站可紓解淹水問題，奇美醫療專區可增加醫學中心的醫療空間，紓解病床不足的問題，這些開發區的指標公設所帶來的外溢效果顯而易見，對於大台南未來發展有助益。

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