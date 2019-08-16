轟教科書置入民進黨、納粹禮 藍委：國民黨照片僅3張

2019-08-16 12:10

〔記者陳昀／台北報導〕新課綱上路，國民黨立委林奕華今天召開記者會質疑，通過審查的南一版高中公民與社會課本第一冊內容偏頗，大量出現民進黨政治人物照片，民進黨11張、國民黨3張，甚至納入希特勒行納粹禮照片，實不恰當，要求立即廢止其審定字號。列席的國教院代表回應，願將問題帶回委員會討論，但只要不違背正確性及研究成果且符合課綱，必須尊重出版社自主性。

林奕華指出，書中許多政治性照片並非不可取代，卻大量置入民進黨政治人物，像介紹國籍法時提及甘惠忠神父取得身分證，不使用甘神父持身分證的照片，卻選用甘神父與前行政院長林全、賴清德的合照；爭取原民權益的社會賢達大有人在，卻選用曾酒駕的前民進黨立委、現為行政院發言人的谷辣斯照片，國會頻道也只選用民進黨個別立委的質詢畫面，而非院會畫面。

她質疑，教科書中將民進黨籍的前總統陳水扁、蔡英文總統及前副總統呂秀蓮、副總統陳建仁及蔡總統任命的3位行政院長照片全置入，國民黨籍的前總統馬英九或前副總統蕭萬長、吳敦義卻一張未見，統計後發現民進黨人物的照片出現11張、國民黨僅3張，此外，課本還出現希特勒行納粹禮的照片，實不恰當！

林奕華痛批，這樣的做法顯然是替民進黨施政擦脂膜粉，讓教科書淪為執政黨政令宣導的管道，讓政治黑手介入每個孩子都要接觸到的教科書，要求立刻修改該版本教科書的非必要照片，並廢除審定字號。

列席的國教院教科書中心主任楊國揚回應說，教科書審定委員會主要鎖定課綱、正確性、無抵觸相關研究成果等原則審查，並不得涉及歧視問題，除此之外不會干預出版社的自主性，但仍會將問題帶回委員會檢討，若有錯誤資訊必須更正，隨時可以處理。

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