校園死角變亮點 竹縣大坪國小獲全國最美廁所銅獎

2019-08-16 11:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣大坪國小透過師生合作的自然環境及美學課程，把原本陰暗的校園死角改造成明亮乾淨的廁所，而且還在教育部的「國中小廁所整修工程績優評選-全國最美廁所」評選中贏得銅獎，榮獲30萬元獎金。

校長彭銘君說，這座廁所原本是校園的死角，陰暗、異味、空間窄，一度想用屏風遮蔽，但又憂心學生的安全，所幸縣府爭取中央挹注100多萬元廁所整修經費，工程結合課程讓3至6年級學生共同參與，利用藝術與人文課程時間，發想創作廁所標示牌，並用卡點西德紙剪貼黏在玻璃上，帶出彩妝創作感，學生的作品在廁所各角落呈現，落實108課綱強調的核心素養教學，讓孩子的學習落實到生活實踐中。

這所師生合力打造的廁所，半透明彩繪玻加上與原木色隔柵的設計，讓使用者能輕易將校園美景盡收眼底，光線與通風能保持最佳狀態，免除以往廁所陰暗、潮濕的刻板印象，男廁、女生廁區分空間的設計，讓雖是男女合廁的廁所，如廁時動線皆比以往寬敞許多，男廁、女廁加大加寬的規劃，讓使用者無壓迫感。

大坪國小學校生態景觀顧問、這間銅獎廁所的幕後催生者之一楊宗儒說，將生態環保注入廁所的設計，白天不需人造光，廁所3面通風，地面維持乾燥，絲毫沒有異味，另外運用工程設計讓大便斗稍微低於地面，方便打掃清潔。

新竹縣政府教育處表示，教育部國民及學前教育署補助104-107年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，新竹縣內有國中7校、國小26校共33校獲補助，總核定補助經費5232萬9256元，今年度也有10所國中小學進行老舊廁所整修工程計畫中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法