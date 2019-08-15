鬼月靈異 裝置藝術跳格女童 「站累了會換腳」

2019-08-15 23:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位民眾前晚開車經過一處公園，發現一名小女孩在跳格子原不以為意，幾個小時後再度經過，驚見小女孩竟還是保持原姿勢站在原處淋雨，因正值農曆七月心裡開始毛毛的，鼓起勇氣以車燈照射才發覺竟是裝置藝術品，他將這段鬼月驚魂PO文並附上照片引起熱議共鳴，有網友說曾被嚇過，也有人打趣說， 聽說這個小女孩站累了還會換腳，令人莞爾。

台中市民被嚇到 大膽看分明

周姓市民在臉書PO文說，讓我來講一個七月的故事，話說當晚開車經過西屯區一處公園時，發現有個小女孩在公園玩單腳跳格子，正好下著毛毛雨的天氣，一開始不覺的奇怪，畢竟公園晚上有人在很正常，但5個小時過去回程時，發現小女孩竟還是一動也不動的站在哪淋雨⋯。

在好奇心驅使下還是過去查看了一下，心中卻不自覺緊張了起來，聽長輩說七月不要亂跑很容易看到好兄弟，加上時值深夜且公園內路燈略顯昏暗，越接近越是害怕，最後打起勇氣車燈一照才發現，怎麼是裝置藝術品，差點沒嚇到要去收驚。

而文章及照片PO出後立即引起網友熱議分享，有網友回應說，話說晚上看到一顆頭放在深夜的菜市場角落桌上，披著頭髮一動也不動，近看是理髮業的假人頭！真的嚇到記憶猶新！還有一位應是從事警職的網友說，某年農曆七月民眾報案有一具嬰屍在河中，到達現場發現聚集了很多人連SNG車都開始採訪。

發現人講的栩栩如生，連鑑識跟119都到了，最後我跟119下去打撈，結果是一條狗屍，印象很深刻，不到五分鐘現場一個人都不留，留下尷尬的記者跟不知所措的發現人。

還有網友說，做這藝術的也太傳神惹～～覺得怕怕，該處應是福裕公園，因位在往火葬場的必經之路上，每天都有數十台靈車經過，以往經過確實曾被該裝置藝術嚇過，也有網友打趣說，抓到換你當鬼，聽說這個小女孩有時站累了還會換腳，令人莞爾。

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