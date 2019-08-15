監測中心揭牌 守護桃園46公里海岸線

2019-08-15 22:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市海岸線長達46公里，有11條重要河川出海口，為強化河川管理，市府將逐年籌編預算於出海口設置水質監測站，其中第一座埔心溪站將於19日啟用，為有效管理各水質監測站，市府也成立「海岸環境監測科技中心」，今天舉行揭牌典禮，由市長鄭文燦主持。

鄭文燦致詞時指出，桃園沿岸擁有許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁生態保護區、新屋石滬等珍貴生態亮點，此外，沿岸更有永安漁港、竹圍漁港、桃園國際機場、中油沙崙油庫、第三接收站、大潭電廠等重要建設。

因此對於海岸保護刻不容緩，未來海岸環境監測科技中心成立後，除設置11座水質監測站外，另中央氣象局也將興建六座海象監測站，這些資料都將串聯，建構海洋環境監測的天羅地網，有助於即時掌握環境變化、提高環境污染稽查效率，共同守護桃園海岸生態環境。

另中央氣象局海象監測站預計於110年建構完畢，由市府負責土地取得及行政協調、中央氣象局負責測站興建、管理維護、中央大學提供技術支援及專業諮詢，未來將發揮環境品質監測及環境污染預警兩大功能。

環保局長呂理德表示，水質監測站檢測項目包含流量、溫度、酸鹼值、溶氧、導電度、氧化還原電位、鹽度、化學需氧量、懸浮固體、氨氮及銅離子等，檢測數據每隔10到20分鐘將數據經由雲端彙整至海岸環境監測科技中心。

至於海岸環境監測科技中心，中心設置電視監控牆，主監控牆將呈現各項周期性監測數據及調查資料，並與相關海岸環境即時監控畫面連接，全天候掌握重要河川出海口水體品質及相關海岸工程施工情況，另設第2監控牆導入VR虛擬實境互動體驗設備，提供俯瞰桃園海岸景觀及互動式情境體驗，協助海洋保育觀念宣導。

呂理德表示，海岸環境監測科技中心除負責海岸環境品質監控外，也要進行海洋水文資料蒐集，以了解桃園海岸線變化週期，作為未來制定海洋政策參考。

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