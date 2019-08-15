有用嗎？中市三分局普度 不拜「鳳梨」拜「乖乖」

2019-08-15 18:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕中元隨俗求保庇，台中市警局三分警今天下午普度好兄弟，有趣的是，供品相當豐富，卻沒有常見的鳳梨、發粿與「旺旺」集團的米果食品，卻有不少的「乖乖」，主因就是希望轄區治安都能「乖乖」，不要刑案糾紛「旺旺來」，至於供品拜「乖乖」是否真有效？法師認為，供品亦有因人而異、因地制宜之分，不需過度禁忌，心誠則靈最重要。

三分局的「波麗士」今天「有拜有保庇」，於分局門前普度，由分局長陳武康與各主管、警友會第三辦事處主任張燋虎，一起祭拜普度好兄弟，並請來台中市老君壇的法師張滄源恭讀祈福疏文，祈求轄區平安，並備有金銀紙錢給「好兄弟」使用，紙錢並集中由市府環保車載運至烏日焚化廠集中焚燒，以維護空氣品質。

普度十方孤魂的供品，在三牲五果之外，另有泡麵、餅乾與不少的「乖乖」，甚至還有「乖乖好運綜合包」，亦有諧音「平安」的蘋果，卻不見一般店家寺廟的鳳梨、發粿或「旺旺」食品，該分局秘書室主任黃勇勳解釋說，拜「乖乖」是期待轄區「治安乖乖平安」，這是一種心理的投射，不是迷信，而是警察對自己工作的自我期待與勉勵。

他舉例說，坊間常見「積善之家必有餘慶」的春聯，「積善」是自我勉勵，「有餘慶」是期望，類似的道理，拜「乖乖」、象徵「平安」的蘋果，也是投射出警察期待轄區平安之心，萬一轄區不平靜，警察也要勉勵自己儘速偵破刑案，給被害人交代，商家都希望生意興旺、門庭若市，警察卻希望刑案糾紛愈少愈好，警局門可羅雀，當然也就不拜鳳梨、發粿（象徵發生事情）、旺旺（象徵興旺）。

法師陳滄源說，好兄弟不會特別喜歡或厭惡某些供品，因此，不需過度忌諱某些供品，供品因人而異、因地制宜即可。

拜「乖乖」，轄區就能平安嗎？並無證據顯示此說屬實，不過，卻有拜了鳳梨、發粿，轄區不平靜的案例，多年前潭子區某派出所，資淺員警採買鳳梨、發粿當普度祭品，拜完僅約5小時，當天晚間就發生持刀強盜案，忙了半個月才破案，負責採買的菜鳥警察，還挨了資深員警一頓罵。

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