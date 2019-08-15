醫病》就醫戒酒癮 中年男子找回健康

2019-08-15 21:00

〔記者張菁雅／台中報導〕戒酒不能只靠意志力！台中榮總精神部醫師陳逸群今日舉出2位中年男子在藥物治療及團體治療下，成功戒酒的例子，提醒有酒癮症狀的民眾應尋求醫療協助。

40歲的許先生是公務人員，因自我要求高，壓力太大，每週五晚開始「狂飲」直到週末結束，1、2年後，吃不下飯、胃炎、胃穿孔等毛病開始找上門，求診後，陳逸群針對其飲酒渴望、「沒喝酒就睡不著」等狀況進行診斷，並請他固定服藥、參與「戒酒團體」，目前已將近半年滴酒未沾，重新回到穩定的生活作息。

50歲周姓男子10多年前與女友分手後，開始每天酗酒，曾因酒駕多次被捕，長期酗酒使他漸漸產生自我糟蹋的心態。他到台中榮總精神科門診，在服用具有抗癮作用的藥物，以及接受短期心理治療後，已戒酒成功。

陳逸群指出，許多人認為「戒酒只需要意志力」，但最後總是忍不住酒精的誘惑，酒癮上身的症狀，常出現的是腦子極度期待貪一杯、鬼打牆似地去找酒、每次喝酒都會喝到爛醉，現在酒精成癮可以透過醫療治療，除了藥物治療，台中榮總也開設「戒酒團體」，團體治療中設計「利與弊思考」、「我的渴飲線索」、「情緒調適」等內容，讓有飲酒問題的民眾，重新去思考酒精與自己的關係，達到自我管理的效果。

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