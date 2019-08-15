日Pocket Changec海外拓點第首站選

2019-08-15 20:32

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕日本新創公司為了解決旅客硬幣用不完的問題，2016年7月在東京羽田機場推出Pocket Change，只要將用不完的零錢投入，即可兌換成適用的電子票券、禮品券或是折扣券，獲得不少旅客好評，現今在日本已經有超過40個兌換據點，今年8月正式海外拓點，第一站就在台灣的桃園國際機場第一航廈3F管制區內設點。

日本Pocket Change支援日圓、美金、韓圓、台幣等10 種幣別，可兌換的商品的貨幣、電子購物券包含日本西瓜卡、日本Amazon禮物卡、Viber點數、美國Uber折價券、等，兌換門檻相當低，0.01美金就可以兌換，整個流程不用30秒就可以完成，相當快速便利。

Pocket Change台灣的總代理Change Box表示，由於台灣法規關係，目前僅供台幣兌換，合作夥伴有悠遊卡公司、一卡通，未來將陸續增加。消費者可以上Change Box粉絲團尋找優惠代碼，在Pocket Change機器兌換時輸入優惠代碼，即可享有優惠匯率。

台灣第一台Pocket Change目前設置在桃園機場第一航廈南邊出境管制區內，未來將陸續增加至十台，預計將會設置在候機室供旅客使用。

日本Pocket Changec選擇在桃園機場做為海外拓點第一站，旅客可將用不完的台幣零錢變成優惠券。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法