國家隊再出擊！ 農委會月底帶隊搶攻俄羅斯市場

2019-08-15 18:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會國家隊再出擊，農委會今天宣布為搶攻俄羅斯市場，本月底將首次在莫斯科舉辦媒合會推廣台灣農產品，除了擴大芒果和茶葉銷量，還要把高麗菜、石斑魚、台灣鯛首次賣到俄羅斯。

農委會、外交部和經濟部首次三部會合作，串聯國內外力量，全力拓展我國農產食品海外新興市場和商機，今年8月21日和22日將在俄羅斯莫斯科萬豪酒店舉辦「台灣農產品推廣會和媒合會」，農委會副主委陳添壽今天主持行前記者會，他表示，這次活動徵集國內水果、茶葉、水產品和農產加工品及花卉等產品，要把台灣農產品推薦到俄羅斯。

農委會國際處表示，俄羅斯是東歐地區最大的國家，人口有1.5億人，農產食品生產無法自給自足，須依賴進口，2017年俄羅斯進口農產食品金額約280億美元，其中以冷凍食品，尤其是冷凍水產為最具發展潛力的品項，去年水果進口金額達51億美元，其中香蕉、柑橘及蘋果的年進口量超過320萬公噸，熱帶水果則以香蕉、鳳梨及芒果為主要進口項目，商機相當大。

國際處指出，這是首次在俄羅斯辦理媒合會，台灣原本農產品出口外銷到俄羅斯的產值大概是每年800萬美金，主要是冷凍水產品秋刀魚，其他農產品非常少量或幾乎沒有，這次希望克服通關問題，讓許多農產品首次出口到俄羅斯，包含火龍果、木瓜、芭樂、高麗菜、竹筍、芋頭和地瓜等蔬菜水果，漁產品石斑魚和台灣鯛也是首次要進攻俄羅斯市場，並擴大芒果和茶葉出口俄羅斯的銷量。

梨山古邁茶園負責人陳婉萍表示，他們從2015年開始進口台灣紅茶和烏龍茶到俄羅斯，本來都是自己單打獨鬥，這次有國家隊的力量相信是很好的幫助，可以擴大出口的銷量；準備把蘭花帶到俄羅斯的台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌說，以前蘭花出口沒辦法直接賣到俄羅斯，都要透過荷蘭，希望這次也能打通直接賣到俄羅斯的管道。

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