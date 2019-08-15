穆斯林玩雲嘉南 12地點友善認證

2019-08-15 19:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為因應新南向政策與提升穆斯林遊客友善旅遊環境，雲嘉南濱海國家風景區管理處從去年起輔導轄區內餐飲、旅遊、飯店、民宿、遊客中心、觀光場域等業者取得穆斯林友善觀光場域（MFE）認證，今天宣佈已有12處場域、業者取得認證，設計雙語摺頁，讓穆斯林遊客方便查詢轄區內穆斯林友善店家資訊。

餐廳、工坊、博物館等獲MFE認證

雲管處今天在東石樺榮餐廳舉辦說明會，雲管處長徐振能表示，全球穆斯林人口約有18億，擁有龐大商機，雲管處期望藉穆斯林遊客友善旅遊環境逐步建構，讓雲嘉南成為接待穆斯林旅客的友善的發展潛力區域。

雲嘉南濱海地區飲食以海鮮、水產為主，結合農漁村體驗遊程，可吸引穆斯林遊客前來旅遊，雲管處與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，藉由實地勘查輔導，北門嶼輕食風味餐廳、樺榮海鮮餐廳、鹽鄉民宿、夢想家國際大飯店、第一鰻波工坊、馬蹄蛤主題館、口湖農村社區小舖、井仔腳瓦盤鹽田、台灣鹽博物館、北門遊客中心、口湖遊客中心及七股遊客中心等12處取得穆斯林友善觀光場域（MFE）認證。

徐振能說，12處場域經旅台穆斯林踩線體驗，提供穆斯林遊客選擇有特色的友善店家消費，拓展穆斯林客源，今天發表的穆斯林安心旅遊摺頁，也將於成果發表會後，交由友善場域業者提供，並可於北門、布袋及口湖等3處遊客中心索取取得。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋表示，年輕穆斯林海外旅遊的風潮正盛，偏好選擇具有穆斯林友善認證的店家消費，並在消費後口碑行銷，旅宿業者取得穆斯林友善認證，是發展穆斯林旅遊市場的重要關鍵。

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