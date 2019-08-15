響應垃圾不落地變這樣…南方澳情人灣遊客：這是垃圾桶？

2019-08-15 16:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳內埤海灘素有「情人灣」美稱，是宜蘭著名人氣景點，海灘旁堤防未設置垃圾桶，只以沙包壓住垃圾袋做成「簡易版」垃圾桶，有民眾疑惑，「這是垃圾桶嗎？」、「太便宜行事了吧！」對此，負責管理的東北角風景區管理處說，為了響應垃圾不落地，才沒設定點垃圾桶，他們會再檢討。

內埤海灘是南方澳人的「私家海灣」，擁有海天一線的壯闊美景，天氣晴朗時，陽光照射在海面上，波光粼粼相當浪漫，被外地遊客冠上「情人灣」美名，還有準夫妻檔慕名，指定要到情人灣拍婚紗，在海灘上見證兩人的愛情。

內埤海灘遊客眾多，為避免民眾亂丟垃圾，主管單位在堤坊上利用大型垃圾袋、沙包，做成簡易垃圾桶；但垃圾桶過於「簡易」，沙包還是以超商塑膠袋裝砂而成，若吹起海風，隨風飄逸的灰色垃圾袋，明顯與海灘美景格格不入。

「蛤，這是垃圾袋？」台北的林姓遊客前天慕名到內埤海灘度過午後時光，被問到對簡易垃圾桶看法時，一臉疑惑。她指出，沒人跟她說還不知道袋子裡面裝垃圾，應該設置垃圾桶，而不是僅用砂袋、垃圾袋就當成垃圾桶，「不是很美觀」。

南方澳在地李姓居民也說，垃圾袋當簡易垃圾桶其實存在已久，對當地人及外來遊客來說，當然很好，可以減少海灘垃圾量，但希望外觀至少能一致。

對此，內埤海灘主管單位、東北角風景區管理處聞訊後，今天上午已將垃圾袋收回；東管處說，要響應垃圾不落地，堤防才沒有設置垃圾桶，考量附近沒有地方可讓民眾丟垃圾，才會放置臨時垃圾袋，他們會再檢討，選擇適當地點設置定點垃圾桶。

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