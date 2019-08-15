輔大公益鐵馬環台達陣 身障生完成近千公里長征

2019-08-15 17:09

〔記者周湘芸／新北報導〕輔仁大學第10屆鐵馬環台結合公益自6日出發，輔大師生和醫院員工組成的80人車隊騎乘約1000公里，今天返回校園，短短10天募集金額達20萬元。其中，身障學生蔡宛庭患有天生小兒麻痺，右手掌萎縮，去年參靠同學推進幫助，經過一年自我訓練，今年自力完成更多里程。

總領隊、使命副校長聶達安說，10天都是高溫的氣候，騎乘師生仍堅忍達成任務，蔡宛庭也在同學們幫助下，騎乘協力車完成環台壯舉。車隊沿途經過大成不銹鋼工業公司、台明將企業公司、佐儀公司等，其中，巨大機械工業公司創辦人劉金標捐贈10萬元、生產健身器材的喬山健康科技公司董事長、也是輔大校友的羅崑泉不但贊助經費，更準備午餐慰勉師生。

輔大鐵馬環台推動主題募款已行之有年，今年以輔大醫院神父羅四維社工室「醫療急難救助暨社會服務基金」為主題，將社服基金運用在輔大醫院內，政府或其他社會福利無法提供醫療補助的病人。輔大醫院護理部主任李雅玲表示，很榮幸參與這項傳統的大活動，沿途雖然有師生受傷，但都在醫護人員照顧下平安歸來。

輔大體育系副教授王建畯說，雖然統籌和執行活動很辛苦也壓力很大，但看到社會給予的溫暖和加油，都是值得的，有師長、校友及社會的肯定，未來也將持續這項活動。

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