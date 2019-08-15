吸引年輕背包客 新北觀旅局打造北海岸「青春山海線」

2019-08-15 18:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局為推動國內旅遊市場，瞄準年輕族群，首開縣市旅遊品牌化，將北海岸風景帶以「青春山海線」作為視覺標誌，主打「山海結合、低碳環保」品牌，希望能吸引到年輕背包客來旅遊消費，同時也找來設計師和文創藝術家包裝行銷，開發文創商品商機。

「青春山海線」指的是從新北市淡水沿著海岸線往東到貢寮的風景區，近年觀旅局在沿線規劃有深澳鐵道自行車、漁港夜釣、貢寮追火車路跑，以及預計11月舉行的淡水粉紅螢光路跑和斯巴達路跑等新北海岸線活動，都將會以「青春山海線」為宣傳主軸。

觀旅局長張其強說，「青春山海線」除了自然景色觀光，還會結合旅宿、文創、伴手禮業者共同行銷，並針對活動內容，開發包括運動毛巾、手環、T恤等相關文創產品，歡迎在地青年返鄉創、就業，打造在地商機，同時，透過大眾運輸系統、自行車道、電動共享機（汽）車，以及人行步道等綠色運具串連全程，提供年輕人更便利的旅遊方式。

「青春山海線」主視覺由設計師廖小子操刀，並由文創藝術家呂瑋嘉主導製作文青風格的海岸線摺頁，聯手打造最Chill的潮流風格，而英文名稱則就地取材借台2線為名「Route 2 Taiwan」。

觀旅局並邀請專家達人，為遊客設計了不同以往的玩法，如知名背包客「藍白拖」推薦的「親子路線」，曾經多次參加貢寮海洋音樂祭的樂團「生命樹」建議的「放浪路線」等深度旅遊。

觀旅局為配合品牌，將在9月、10月加開「鐵道自行車+船遊秘境+十三層光雕」及「船遊秘境+十三層光雕」，共約1千份套票，若民眾有意搶先體驗青春山海線魅力，現在就加入臉書「青春山海線」或「新北旅客」粉絲團，掌握首發體驗團報名資訊以及第一手青春山海線旅遊情報。

新北市觀旅局打造北海岸為「青春山海線Route 2 Taiwan（台2 線）」。（記者翁聿煌攝）

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