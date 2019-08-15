花蓮13家私幼加入準公幼 約千名學童受惠

2019-08-15 18:03

［記者王峻祺／花蓮報導］準公共化幼兒園政策上路後，花蓮縣108學年共計13所私立幼兒園加入，平均分布新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮及富里鄉，較107學年度新增5所，今年約有近千名學童受惠，招生率達9成，每生、每月繳費最多不超過4500元，平價教保減輕家長負擔。

中央準公共化托育政策去年開始實施，花蓮全縣共有43家私幼，其中41家符合「收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等6項準公幼要件。

花蓮107學年度有8所私幼簽約成為準公幼，今年增加至13所，總核定招收936人，一般家庭家長只需月繳交最多4500元，第3名以上子女繳費再減1000元，低收、中低收入家庭子女則「免費」，學費差額由政府撥付園方。

花蓮縣政府今與13所私幼簽訂準公共化契約，提供平價教保服務。縣長徐榛蔚說，縣府配合中央推動準公共化幼兒園政策，提升幼兒園質、量，更提高家長選擇平價教保的就讀機會，盼能提升花蓮生育率、就業率並減緩人口外移問題；目前幼兒園公共教保服務化比率為79.26％，除人口稠密的花蓮市、吉安鄉比例未達6成外，其餘鄉鎮皆達8成以上。

東華大學花師教育學院長范熾文說，東華共有2所附設幼兒園，其中私立實驗幼兒於1996年開始招生，主要服務教職員工子女，一直秉持公立化經營，今年首度加入準公共化行列，除跟進政府政策，也盼提供更優質、優惠的教保服務。

花蓮準公幼園所名單：新城鄉培德幼兒園，核定60人；花蓮市快樂寶貝園幼兒園，核定26人、小天地幼兒園，核定50人、熊熊森林幼兒園，核定80人、親親蝴蝶城堡幼兒園，核定120人；吉安鄉貓頭鷹幼兒園，核定60人、台大幼兒園，核定109人、中和幼兒園，核定53人；壽豐鄉書樂幼兒園，核定120人、東華大學附設花蓮縣私立實驗幼兒園，核定68人；玉里鎮真善美幼兒園，核定40人、和平幼兒園，核定90人；富里鄉欣欣幼兒園，核定60人。

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