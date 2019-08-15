搶救台北東區 柯文哲：做接近藝術品的產品才有競爭力

2019-08-15 17:07

紳裝西服世界金牌三連霸 觀光客也搶訂

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市東區商圈沒落成柯市府一大難題，市長柯文哲下午出席活動致詞時表示，今年11月將以「威尼斯風格」當作主題舉辦比賽，希望透過比賽帶來人潮，同時提升北市手工西服的水準，進一步帶動東區復興，他認為在目前電子商務發展下，台北市還是要做接近藝術品的產品，才有競爭力。

柯文哲下午應邀出席「紳裝西服勇奪世界金牌三連霸」慶功記者會，他致詞時自爆，之前紳裝西服拿到國內2019年全國洋服剪裁公開賽的三冠王，董事長李萬進來市府拜訪提到將參加國際比賽，若奪冠希望能邀請他參加慶功宴，「我說好好好，但心裡想有那麼容易嗎」，沒想到真的拿下冠軍，真的好厲害，引發現場笑聲一片。

柯文哲談到，對北市府來講，最近東區復興是個熱門的題目，「我一直在想，目前電商興起的狀態下，實體店面賣的已經不是產品，而是生活體驗、技術跟文化」，如果要買便宜的西服，大概網購就可以，但手工西服已經是藝術品了，不能當作一般商品看待。

他曾問過李萬進，目前在台北，外國人來做（西服），先來量完尺寸，就去旅遊，要走的時候再來把西裝帶走，已經變成東區一個很重要的產業，很值得推動。

柯強調，北市府2013年起就開始在支持北市手工西服發展，包括手工西服達人的品牌認證，還有提供補助，讓店家自己去行銷，包括前進校園、企業講座等。

他接著透露，今年11月也要辦一個2019台北正裝時刻威尼斯時尚風格日，要以威尼斯風格當作主題舉辦比賽，希望透過比賽帶來人潮，同時進一步提升北市手工西服的水準，最後帶動東區復興，他也知道目前這種電子商務發展下，北市還是要做接近藝術品的產品，才有競爭力，手工西服將是北市府推展的項目之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法