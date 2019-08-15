故宮接地氣走出外雙溪 前進台東辦數位遊樂場

2019-08-15 17:55

［記者黃明堂／台東報導］國立故宮博物院走出外雙溪接地氣，昨天起在台東舉辦「走進實幻之島-故宮x史前數位遊樂場」，讓觀眾透過科技，身歷其境走進國寶世界。院長吳密察說，未來還要帶與台東相關的國寶來展出。

史前館與國立故宮博物院於8月16至25日，在康樂本館及卑南遺址公園共同辦理「走進實幻之島-故宮x史前數位遊樂場」，包含數位微型展（8/16～25）、絹印工作坊（8/17、18）、青少年戲劇營（8/20～24）及博物館戲劇共融工作坊（8/25）等四項主題活動。

數位微型展覽結合了史前館數位典藏，及 故宮溪山清遠、鵲華秋色複製畫、大型立體拼圖、動畫劇場，還有兩館的 VR、 MR、AR裝置、數位互動式投影等科技遊戲體驗，讓觀眾用身歷其境的方式走入真實與虛擬的世界。

院長吳密察說，故宮不應該只在外雙溪，要在大家生活的週遭，他希望改變故宮形象，所以透過系列專案，從台北走進台灣各地，朝文化平權跨一大步，除了這次展覽，還會持續再來，希望台東鄉親拉近距離。

吳密察今天向參加開幕的學子們說，故宮有辦百萬學子遊故宮的活動，請大家跟老師校長說要去外雙溪看故宮，台東是偏先，第一優先。

他說，另一項接地氣的專案是「國寶出遊去」，要帶國寶到台灣各地展覽，但展場必須符合國寶展出要件，請各地博物館向故宮爭取國寶展覽，若實體不能展，也可用多媒體科技展出。

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