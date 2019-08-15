為什麼會過敏？ 小學生用顯微鏡認識塵蟎

2019-08-15 17:50

〔記者羅綺／台北報導〕隨著環境的變遷，台灣過敏性鼻炎的發生率高達15%至20%，台北地區國小學童過敏性鼻炎罹病率更增加至近50%，健保署2000至2007年資料顯示，國人小於20歲兒童氣喘盛行率高達15.7%，若再加上皮膚過敏、食物過敏等，大概有1/3的人受過敏所苦。

​國泰綜合醫院小兒科洪詩萍醫師表示，過敏是因人體免疫系統對吸入、接觸或食入的過敏原產生免疫反應所引起的症狀，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎等。過敏是永久性的，沒辦法根治，只能透過運動、少感冒，以及避免過敏原來改善這些症狀。

洪詩萍醫師指出，台灣最常見的過敏原是塵蟎，台北市的學童過敏9成以上都是塵蟎引起。另外，常見食物過敏原則包括牛奶、蛋、花生、海鮮等；這些過敏原主要來自環境與食物，可以藉由生活經驗觀察或過敏原檢測找出過敏原，可幫助學童降低過敏。

國泰綜合醫院15、16日辦理「2019小學生醫學夏令營」，課程中特別設計「我為什麼會過敏？」課程，教導學童認識過敏疾病，學習避開過敏原、提升自身免疫力，降低皮膚癢、打噴嚏等過敏不適的症狀。

課程中學生們用顯微鏡觀察塵蟎，其中一位媽媽是醫檢師的管姓學童表示：「今天上課第一次用顯微鏡看淺咖啡色塵蟎，有好多隻細毛及腳，好噁心！老師說牠們常躲在枕頭、棉被及絨毛娃娃，肉眼看不到，所以媽媽不太喜歡我玩絨毛玩具，就為了降低過敏。」

另一名小朋友也表示：「我從小就有過敏性鼻炎，可是我很喜歡抱絨毛娃娃，所以常常打噴嚏。今天老師教我們可以透過多清潔跟運動來降低過敏，我覺得很棒！」

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