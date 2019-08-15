三航廈工程難題現曙光 桃機：已有2廠商願意談

2019-08-15 15:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園機場第三航廈因外型設計特殊，工程難度高，三度對外招標都流標。桃園機場公司董事長王明德今天表示，目前有大陸工程公司和榮民工程公司2家廠商願意就先前桃機公司提出的兩個可行性方案，進行一對一討論，其他也有多家廠商透過業界表達興趣。桃機公司和這些廠商討論完後，將彙整出一個最大共識，擇期再對外招標。

桃機第三航廈外型絢麗，主體航廈工程規模龐大、技術難度高，兩年來歷經三次流標。桃機公司為降低投標門檻，日前提出兩項可行性方案，一為先行新建第三航廈的北登機廊廳，以降低廠商投標門檻，並期望提前增加桃園機場停機坪使用數量；二為簡化部分工項設計，降低廠商施作的管理成本及風險。

桃機公司董事長王明德表示，經過上月底舉辦的廠商說明會後，陸續有廠商透過業界詢問設計問題，或是向桃機公司表達興趣，例如大陸工程和榮民工程皆已申請一對一對談。

王明德說，廠商願意對談，表示對先前提出的兩個方案有興趣，桃機公司也想藉此機會了解廠商的顧慮是什麼，目前除了這兩家廠商，還有其他廠商透過各種管道表達興趣，桃機公司搜集一定意見後，將找出最大公約數，擇期將方案拿去招標。

王明德也說，7月20日他也和英國設計團隊開會討論，設計團隊答應可應工程需求變更設計圖，三航廈工程已有一些進展。

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