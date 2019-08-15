咖啡飄香安養院 植物人首度品嚐手沖咖啡

2019-08-15 14:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕創世基金會板橋分院今天舉辦「植物人x咖啡香」體驗活動，邀請寶龍咖啡的專業咖啡師現場調製手沖咖啡，讓臥床的植物人也能品嘗咖啡香氣，刺激味覺與嗅覺。

咖啡師調製手沖咖啡後，以開水徐徐浸透濾紙，安養院頓時瀰漫香醇濃郁的咖啡香氣，先給予植物人嗅覺刺激，再由護理師以棉花棒沾取少許咖啡，塗抹在院民的嘴唇邊，讓院民在味覺上嘗試不同的酸、苦滋味。

龍寶咖啡董事長張書銘表示，很開心有機會到板橋分院關懷植物人，龍寶咖啡除了提供民眾好咖啡外，也秉持企業社會責任，推出咖啡公益禮盒組，邀請喜愛喝咖啡的朋友買禮盒、做公益，為植物人盡一份心力。

創世基金會板橋分院院長李培菁表示，中秋義賣活動向來是創世基金會服務經費的重要來源，今年龍寶咖啡提供「濃厚咖啡禮盒」、「午茶甜蜜組」，還有在地食品業者推出月餅「御品禮盒」，共計3款特色禮盒，送禮自用兩相宜，期盼民眾與家人團圓相聚時，能多一份愛心關懷植物人。

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