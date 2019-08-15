桃機航廈多次流標 林佳龍：顧問公司半年內解決 不排除解約

2019-08-15 14:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場第三航廈主體工程6月已三度流標，讓112年底完工目標面臨更大挑戰，交通部長林佳龍今表示，工程預算已都增加過，卻還因為過度設計導致流標，將要求設計顧問公司，針對預算上限重新修改設計，希望半年內解決所有流標原因，若不能如期修改，就可能會解約。

桃園機場第三航廈部分周邊工程，已根據原設計顧問公司的規劃進行發包，林佳龍表示，他認為不能為發包而發包，主體工程遇到困難，這些周邊工程都將先暫停，避免未來介面整合時會更困難；現階段要徹底檢討主體工程流標問題，找出解決方案，才能讓桃機有個比較新的開始。

另外，行政院也很關心該案，已由政委組成專案小組，與交通部、桃機公司一起進行標案檢討；林佳龍表示，已要求顧問公司修改設計，若不能夠配合，則會考慮按照契約來解約。

至於112年底完工目標是否需要延後，林佳龍則說，要看這次設計修改情況及後續工程進度，目前希望半年內能將所有導致工程流標原因解決，雖然前面可能慢一點，但這是為了找到好的設計方案，使後面整個工程能加速進行，目前仍已既定時程為目標來努力。

桃園機場運量每年約成長約5％，去年已達4653萬人次，但現在第一航廈最佳年服務容量僅1500萬人次、第二航廈完成擴建後，年旅客容量從1700萬增至2200萬，不過還是不足以應付現在龐大的入出國人潮；第三航廈啟用後，旅客年服務容量可再增至4500萬人次，若第三航廈遲未完工，將使運量仍不斷成長的桃機，容量不足情況更雪上加霜。

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