投資超過265億 高市「特貿三」公告招商

2019-08-15 16:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年6月招商流標的高雄「特貿三」精華地，高雄市都發局調整地上權存續年期、全區付款方式後，今天捲土重來，正式公告招商，宣稱投資金額超過265億元，未來可望創造4千人就業機會。

「特貿三」基地佔地5.3公頃（1萬6062坪），坐落於85大樓、高雄展覽館、市立總圖旁的精華土地，是高雄港區金鑽土地，企業詢問度相當高，今天起公告招商，至12月10日截止。

高雄市都發局長林裕益說，「特貿三」是市府與台電合作開發案，分南、北兩個基地，位在高雄港灣水岸廊帶最精華區位，為提高投資誘因，訂有「興建期間地租減免」、「增量容積獎勵」等措施，開發規模的投資金額超過265億元。

林裕益強調，高雄多功能經貿園區的國公營土地佔6成以上，市府須與國公營企業加強合作，招商引資，「特貿三」就是市府與國營事業台電合作「公辦都更」開發案的成功案例。

林裕益坦言，「特貿三」開發案，前市府曾於去年6月首次公告招商，結果沒有任何企業參與投標。去年底，新市府上任後，都發局積極與台電討論，並參酌企業界意見，重新檢討招商文件，調整南基地的開發方式、北基地的地上權存續年期，及全區付款方式，大幅提升投資誘因。

都發局說，本案北基地約3.1公頃，採「設定地上權」方式開發，權利金23億8938萬元，分9期繳納，存續期間為70年。南基地約2.2公頃，採「權利變換」方式開發，可興建住宅使用，權利金72億62萬元，分3期繳納。

都發局強調，為提高投資誘因，開發商享有「興建期間地租減免」的優惠，在民國110年6月4日前核定都市更新事業計畫，還能獲得「最高20％增量容積」獎勵。相關訊息可洽高雄市都發局綜企科07-3368333轉3521、2239。

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