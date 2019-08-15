大雅國小廁所老舊 立委洪慈庸邀國教署會勘爭取改善

2019-08-15 16:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅國小廁所老舊，臭味難以逸散，學童不想上廁所只好憋著，影響健康，立委洪慈庸接獲家長會及校方反映，今天邀請國教署長彭富源會勘，爭取經費改善，國教署請來專家會勘，希望徹底改善，同意補助約230萬元經費，市府則配合50萬元，進行改善。

大雅國小校長謝智淵表示，該校行政大樓禮義廉恥樓的廁所所興建於1996年，距今23年，廁所門板及沖水器等設備老舊，沖不乾淨，加上有的廁所沒有窗戶，氣味難以流通，影響學生上廁所意願，另禮義樓3樓視廳教室的使用率高，但女廁僅有3間，不敷使用，女生上廁所有時需跑到2樓很不方便，因3樓另有男廁可供使用因此，希望將男女廁所打通改為女廁，並增加通風。

立委洪慈庸表示，透過家長及校方通知，獲知學校有改善廁所的需求，尤其是廁所的臭味讓小朋友抗拒上廁所，因大雅國小學生數多達1500多人，因此邀請國教署會勘爭取經費改善，希望提供小朋友好的學習空間。

大雅國小提出的經需求約280萬，國教署長彭富源允諾補助規劃設計及工程經費約230萬元，另50萬元由教育局配合。

彭富源表示，目前全國學校有很多廁所老舊的問題，國教署會與地方政府合作，推動「大翻修」計畫，並請來專業人員協助，不只是改改門面，而是徹底改善，讓學生願意上廁所，也讓上廁所成為學生美好的記憶。

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