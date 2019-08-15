日韓賞楓季9月下旬登場 業者估今年機票較往年便宜1800到2500元

2019-08-15 15:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕賞楓旅遊季節即將到來，今年日韓賞楓期預計將在9月下旬陸續展開，旅遊業者表示，每年國人最愛的賞楓地點以日本、韓國為最大宗，前5名熱門城市為東京、大阪、首爾、福岡、名古屋；業者表示，目前已進入賞楓購票高峰期，預估今年機票有機會比往年下滑1800到2500元不等，提醒民眾搶便宜要趁早。

易遊網表示，除了一線賞楓城市，近年日本二、三城市旅遊越來越受歡迎，像是福岡、仙台、高松，今年賞楓期間的機票銷售已有超過60%的成長。以福岡來說，舞鶴公園、秋月城跡、小倉城等賞楓景點，保留著日本舊時代的城堡建築，搭配楓葉景色，吸引著喜愛古色古香的文化旅人。

而以眾多自然秘境景觀聞名的日本東北，位於宮城縣的仙台是日本東北的最大城市，除了可安排鳴子峽、長老湖、橫川溪谷等景點，探訪被秋楓染紅的山谷秘林外，也可安排鄰近縣市如山形縣、岩手縣的楓紅名所，一趟收集多種絕美楓情。

位在日本四國的高松，最具特色的賞楓名所是以夜楓為特色的「栗林公園」，每到夜晚燈光亮起，湖面水色倒映著楓紅景緻，在夜色的襯托下更展現出奇幻唯美的楓紅色彩。此外，今年適逢3年舉辦一次的瀨戶內海藝術季，搭上賞楓熱潮，吸引許多藝術迷、文青旅人前往，也讓今年高松旅遊的熱門度大為提升。

易遊網表示，賞楓期預計於9月下旬開始至11月下旬在日本各區陸續展開，目前已進入賞楓購票的高峰期，如有赴日賞楓行程的規劃，建議民眾即早購票及訂房。為迎接接下來的賞楓旺季，易遊網祭出好康回饋，即日起至10月31日止，凡在易遊網刷花旗信用卡訂機票，不限金額即可抽免費機票。

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