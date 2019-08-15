蘇貞昌報好康：行動支付小商家 租稅優惠延長

2019-08-15 13:56

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會聽取國發會「加速行動支付普及進度與成果」報告後表示，行動支付推動即將滿兩年，在國發會、經濟部等15個中央機關和22個地方政府共同努力下，普及率由105年的24％，到去年已一舉突破5成，今年交易金額可望突破千億元，尤其是全台四大超商、超過1萬家門市，水電稅費等已可使用行動支付，大幅提升民眾便利性，也讓商家收費更有效率，值得肯定。

另外，財政部先前為鼓勵小商家導入行動支付，針對小規模營業人提供租稅優惠，月銷售額逾20萬仍按1％課徵營業稅，財政部目前已核准逾3000家小商家。為擴大效益，財政部也宣布將優惠期限由109年延長至114年，將有助更多商家導入。

蘇貞昌說，財政部將小規模營業人導入行動支付的租稅優惠期限延長至114年，請相關部會多加宣導，希望吸引更多商家加入。

蘇貞昌表示，金管會正推動「電子支付機構管理條例」修法作業，將整併電子支付及電子票證，開放跨機構金流服務，並擴大業務內容，有助我國行動支付及應用服務發展，請金管會掌握期程，早日完成修法程序。

他說，民眾使用行動支付最擔心的就是資訊安全，為避免盜刷事件發生，請金管會及經濟部嚴加把關，加強輔導業者符合資安規範，讓民眾安心。

蘇貞昌表示，進展較緩慢的場域如校園、醫院等，請相關部會研擬具體措施，加速推動。他說，行動支付是數位生活、智慧國家的重要環節，為利民眾了解及支持政府政策，請經濟部、國發會及相關部會在規劃大型推廣活動時，多多向社會各界說明推動成果，也讓更多民眾親身體驗，加速促成智慧國家願景實現。

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