佛珠也能「嗶」！ 財神廟首創一卡通易付佛珠

2019-08-15 16:05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕宗教新文創，佛珠也能「嗶」！北港武德宮與酷碁、一卡通三方合作推出一卡通易付佛珠的「珠運通」，設計成佛珠造型的穿戴式支付產品，蓮花主珠內建消費、儲值、記名功能，不需充電就可使用。

武德宮以文創見長，結合科技、宗教人文領域打造易付佛珠，搶先推出1萬條佛珠一卡通，今天中元節利用農曆7月舉行梁皇寶懺法會、中元普度，兩款佛珠各取800條接受5天法會誦經薰陶，再由萬佛寺法藏法師、府城延陵道壇吳政憲道長加持。

北港武德宮主委林安樂指出，「珠運通」命名取自諸運通的諧音，依佛珠大小推出兩款，再經梁皇寶懺法會加持，祝福信眾無論祈求財運、事業、學業、姻緣等運勢皆能順利亨通。

林安樂以他個人經驗為例，加上一卡通逐漸普及至小額消費、大眾交通運輸、觀光景點等各大通路，為避免攜帶太多卡片，如今只要戴上一串佛珠等於帶上錢包，更能滿足現代人在不同消費場景的支付需求。

廟方今天盛大舉辦開通典禮發表首支「珠運通」廣告片，展示智慧佛珠孝親款，讓長者出門在外不用大包小包，減少現金交易，增添安全感，成功串聯宗教與日常消費，連法師都稱許真的既方便又能帶動潮流。

宏碁創新週邊產品事業總處長藍紹文表示，該公司長期致力推出提升生活品質的智慧周邊產品，此次將科技結合宗教人文，並推廣至更多族群與使用，讓懼怕科技轉變的長輩也能輕易體驗科技帶來的好處，讓科技與宗教更能融入生活。

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