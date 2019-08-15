與北極熊、石虎作陪！台北市6輛生態美學首度上路

2019-08-15 13:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕落實藝術生活化，台北市教育局舉辦公車徵件活動，國中、小學生發揮創意，面臨生存危機的北極熊、石虎，或者禁用塑膠，都成為創作素材，這些作品妝點在藍5、市民小巴7、286、38號等6部公車外觀與內裝，成為宣達生態環境理念的生態美學公車，將穿梭在大街小巷，行駛到今年底。

教育局今年卓越藝術教育計畫以「生態美學」為主軸，依食衣住行育樂分為6個子計畫，其中「行」的計畫，以環境汙染、物種生存、氣候變遷、綠色建築、能源再生及綠色食品等6主題，辦理公車徵件活動，透過主題視覺傳達及整合生態相關議題，創造具美感的運輸場域。

教育局科長諶亦聰指出，生態主題公車徵件計畫，由國小4年級至國中8年級，4到6位同校學生組成一隊，有17件作品參與徵選，歷經2個月的徵件、評選，選出6件特優作品，進行為期兩天的生態藝術工作坊及三天公車外觀及內裝的實作。

福星國小的公車設計理念為凸顯環境汙染問題的嚴重性，將公車車頭戴上口罩，對抗街道上的大量汽機車廢氣；溪口國小的作品，則藉由石虎公車讓更多人了解石虎、喜歡石虎、關心石虎，實際參與石虎保育行動。

文化國小的作品呈現氣候變遷造成生態物種失衡，物種就會從地球徹底滅絕；民族國中則是結合綠建築的九大指標進行圖示宣導，並呈現綠建築的各種形式；五常國小的公車外觀是將常見的再生能源形式，繪製於公車外觀；蘭雅國中則採用攝影拍出一道道看似美味的佳餚，其實是以塑膠垃圾組合而成。

參與徵件的文化國小學生鄭其晏說，北極熊棲息地被人類嚴重破壞，是生態保育的觀察指標，因此這次創作選定以北極熊作為主題，在老師指導協助下，花2個月時間，她跟其他3位同學合力完成，讓乘客搭公車時都能看到北極熊，她很滿意自己的作品。

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